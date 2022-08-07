MIUI 13 на базе Android 13 вышла для 10 смартфонов Xiaomi и Redmi. В их числе Xiaomi Mi 11 и Redmi K40 (Poco F3)

Как пишет источник, сегодня Xiaomi начала распространять прошивки с MIUI 13 на базе третьей бета-версии Android 13 для девяти смартфонов: Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 LE (он же Xiaomi 11 Lite 5G NE), Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Civi, MIX 4, Redmi K40 (он же Poco F3) и Redmi Note 10 JE (модель для рынка Японии).





Обновление для этих моделей проходит под номером 22.8.7. Источник отмечает, что некоторые модели из этого списка получат Android 14, но для некоторых (в их числе Xiaomi Civi, Xiaomi Mi 10S и Redmi K40) обновление до Android 13 будет последним. Впрочем, все эти модели еще могут получить и MIUI 13.1, и MIUI 14. Что же касается финальной версии Android 13 для этих смартфонов, то она выйдет уже только в следующем году.