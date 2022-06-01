Митрохину грозит штраф в 300 тыс. рублей за организацию несогласованной акции в Москве

После задержания политика доставили в ОВД «Хамовники». Там в отношении него составили два протокола по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания) и статье 19.1 (самоуправство) КоАП. Теперь ему грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.