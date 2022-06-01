Митрохину грозит штраф в 300 тыс. рублей за организацию несогласованной акции в Москве

В отношении депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина составлен протокол об административном правонарушении. Его обвиняют в организации несогласованной акции. За это парламентарию грозит штраф, рассказал адвокат депутат Сергей Тельнов.
Напомним, что Митрохина задержали в минувший вторник, сообщал «Царьград». Депутат встречался с жильцами улицы Ефремова в Москве по поводу прокладки коммуникаций для элитных таунхаусов через их территорию.
После задержания политика доставили в ОВД «Хамовники». Там в отношении него составили два протокола по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания) и статье 19.1 (самоуправство) КоАП. Теперь ему грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.