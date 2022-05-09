Митингующие в Вуппертале забросали главу МИД ФРГ Бербок яйцами

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Участники митинга в Вуппертале на западе Германии забросали яйцами министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Об этом сообщает Das Erste.
Бербок приехала в Вупперталь с целью поддержать коллегу по партии Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Участники мероприятия начали бросать в дипломата, когда она вышла на сцену, чтобы произнести речь.
«Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова», — заявила она.
Телохранители прикрыли Бербок щитами, а бросавших яйца схватили правоохранители. После этого мероприятия продолжилось.
Ранее RT сообщал, что Германия не смогла реализовать обещанную Украине поставку зенитных установок Gepard. Об этом пишет Die Welt.
загрузка...