    В тренде

    Митингующие в Вуппертале забросали главу МИД ФРГ Бербок яйцами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Митингующие в Вуппертале забросали главу МИД ФРГ Бербок яйцами

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

    Участники митинга в Вуппертале на западе Германии забросали яйцами министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Об этом сообщает Das Erste.

    Бербок приехала в Вупперталь с целью поддержать коллегу по партии Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Участники мероприятия начали бросать в дипломата, когда она вышла на сцену, чтобы произнести речь.

    «Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова», — заявила она.

    Телохранители прикрыли Бербок щитами, а бросавших яйца схватили правоохранители. После этого мероприятия продолжилось.

    Ранее RT сообщал, что Германия не смогла реализовать обещанную Украине поставку зенитных установок Gepard. Об этом пишет Die Welt.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »