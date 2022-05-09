Митингующие в Вуппертале забросали главу МИД ФРГ Бербок яйцами

Бербок приехала в Вупперталь с целью поддержать коллегу по партии Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Участники мероприятия начали бросать в дипломата, когда она вышла на сцену, чтобы произнести речь.