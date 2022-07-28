Мишустин согласился с идеей Воробьева о создании новых мер поддержки семеноводства

В ходе визита на фермерское хозяйство «Седек» в Кашире премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение о создании новых мер поддержки семеноводства. С такой инициативой к главе правительства обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил телеканал «360».
В частности, он считает целесообразным возмещение фермерам половины стоимости специальной техники для обработки семян. Губернатор отметил, что специалистам необходима финансовая помощь и на федеральном, и на региональном уровнях.
«Мы тоже помогаем компаниям — 253 миллиона рублей на семеноводство даем. Но необходимо масштабирование, чтобы была программа и по компенсации капексов», — заявил Воробьев.
Мишустин, в свою очередь, напомнил о нынешней компенсации двадцати процентов затрат фермеров из бюджета. Однако реализация инициативы позволит увеличить этот показатель до 50%.