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    Мишустин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи в России к 12 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мишустин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи в России к 12 мая

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     Kremlin Pool/Global Look Press

    Оказание плановой медицинской помощи, проведение
    профилактических осмотров и диспансеризация должны быть поэтапно возобновлены в
    России. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поручение должно быть исполнено к 12 мая. Ответственным
    назначили Министерство здравоохранения РФ, которое должно провести необходимую
    работу совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и
    главами регионов, говорится в сообщении кабмина.

    «Совместно с ФОМС
    проработать вопрос целесообразности применения телемедицинских технологий в
    качестве отдельной услуги в системе обязательного медицинского страхования.
    Результаты представить в правительство Российской Федерации. Срок — до 20 мая
    2022 года», — добавили в правительстве.

    Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно
    которому программу бесплатного оказания медицинской помощи для россиян
    дополнили высокотехнологическими способами лечения, передает телеканал «360».
    Премьер-министр накануне сообщил, что государство будет оказывать поддержку фармацевтическим
    компаниям и гражданам в приобретении иностранных лекарств, сообщает «Царьград».

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