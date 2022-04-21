Мишустин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи в России к 12 мая

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Оказание плановой медицинской помощи, проведение
профилактических осмотров и диспансеризация должны быть поэтапно возобновлены в
России. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Поручение должно быть исполнено к 12 мая. Ответственным
назначили Министерство здравоохранения РФ, которое должно провести необходимую
работу совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и
главами регионов, говорится в сообщении кабмина.
«Совместно с ФОМС
проработать вопрос целесообразности применения телемедицинских технологий в
качестве отдельной услуги в системе обязательного медицинского страхования.
Результаты представить в правительство Российской Федерации. Срок — до 20 мая
2022 года», — добавили в правительстве.
Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно
которому программу бесплатного оказания медицинской помощи для россиян
дополнили высокотехнологическими способами лечения, передает телеканал «360».
Премьер-министр накануне сообщил, что государство будет оказывать поддержку фармацевтическим
компаниям и гражданам в приобретении иностранных лекарств, сообщает «Царьград».