Мишустин перечислил привилегии, которые предоставят мобилизованным предпринимателям

Министерство юстиций и Минобороны РФ разрабатывают проект, который коснется призванных на службу в рамках частичной мобилизации предпринемателей.
Законопроект даст им пятидневную отсрочку, чтобы успеть передать дела и оформить необходимые документы, поскольку по законодательству РФ военнослужащие не имеют права владеть частным бизнесом. Если предприниматель уже призван, то благодаря закону он получить он сможет уплатить налоги позже.
«Они также смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде, а в случае невозможности дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации владельца компании такие бизнес-структуры получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек», — сообщил глава российского правительства РФ Мишустин.
Российское правительство должно подготовить документ к 17 октября. Закон коснется всех контрактов, которые будут заключены до 2023 года.