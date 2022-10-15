Мишустин перечислил привилегии, которые предоставят мобилизованным предпринимателям

Законопроект даст им пятидневную отсрочку, чтобы успеть передать дела и оформить необходимые документы, поскольку по законодательству РФ военнослужащие не имеют права владеть частным бизнесом. Если предприниматель уже призван, то благодаря закону он получить он сможет уплатить налоги позже.