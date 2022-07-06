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Мишустин: на поддержку детей в России направлено 70 млрд рублей

Мишустин: на поддержку детей в России направлено 70 млрд рублей
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский кабмин направил около 70 млрд рублей на поддержку детей в возрасте от 8 до 17 лет.

«Одно из последних решений — пособия на детей от восьми до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. Общий объём составил около 70 млрд рублей», — рассказал Мишустин в ходе заседания правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

По словам Мишутина, согласно данным на конец июня выплаты назначены семьям, в которых воспитывается около 3,5 миллионов детей.

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RusNewsToday24
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