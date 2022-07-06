Мишустин: на поддержку детей в России направлено 70 млрд рублей

«Одно из последних решений — пособия на детей от восьми до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. Общий объём составил около 70 млрд рублей», — рассказал Мишустин в ходе заседания правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ.