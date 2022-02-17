Мишустин: государство продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнес

Правительство РФ принимает меры по снижению налоговой нагрузки на российских предпринимателей. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о поправках в Налоговый кодекс, упрощающих бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности.

Бизнесменов избавят от уплаты налогов при заключении сделок по передаче прав на интеллектуальную собственность по договорам коммерческой концессии. Корректировки будут способствовать активному развитию отрасли и внедрению современных решений.

«Правительство упростит правила предоставления универсальной субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с производством конкурентоспособной продукции. Соответствующее постановление подписано», — цитирует главу правительства ТАСС.

В наступившем году пенсионеров освободили от уплаты ряда пошлин и платежей. Им больше не придется платить за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсионных выплат, оформление свидетельства по наследованию имущества, а также обслуживание карты платежной системы МИР. Важной льготой является освобождение от уплаты земельного и имущественного налогов.

Между тем с 1 июля по 31 декабря в ряде регионов запланирована отмена налоговой отчетности для малого бизнеса. Эксперимент по переводу на упрощенную налоговую систему проведут в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан, пишет «ФедералПресс».

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