Мишустин анонсировал создание в России системы продовольственных оптовых рынков

Предложение с общей концепцией было одобрено в прошлом сентябре, когда власти обратили внимание не отсутствие утвержденной терминологии и инфраструктуры оптовых рынков продовольствия. Общая система позволит устранить недочеты в этой сфере. Решение также отвечает и поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 2022 год по увеличению выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.