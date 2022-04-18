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    Мишустин анонсировал создание в России системы продовольственных оптовых рынков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Russian Government/Globallookpress.com

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    Russian Government/Globallookpress.com

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении системы оптовых продовольственных рынков. В настоящее время специального регулирования продовольственной сферы нет. 

    «Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.  

    Предложение с общей концепцией было одобрено в прошлом сентябре, когда власти обратили внимание не отсутствие утвержденной терминологии и инфраструктуры оптовых рынков продовольствия. Общая система позволит устранить недочеты в этой сфере. Решение также отвечает и поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 2022 год по увеличению выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.  

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