Мишка и Котик станут приглашенными гостями в новом выпуске шоу «Маска»

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Организаторы
развлекательного шоу «Маска» озвучили список приглашенных гостей для второго
полуфинала программы. На сцене появятся Мишка и Котик.
После своих номеров Котик и Мишка
традиционно дадут подсказки. Кто скрывался под масками этих героев зритель сможет узнать только в
конце выпуска.
На прошлой неделе к шоу
присоединились Бычок и Мышка. Оказалось, что в их образах скрывались певцы Шура
и МакSим.
Также в этом выпуске
станет известно, кто из великолепной пятерки — Анубис, Дракон, Монстрик,
Мухомор и Пчела — попадет в финал шоу. Он пройдет 1 мая на сцене концертного зала Crocus City Hall в
Москве. Второй полуфинал «Маски» выйдет в эфир 24 апреля. Увидеть выпуск
можно на телеканале НТВ.
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