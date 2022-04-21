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    Мишка и Котик станут приглашенными гостями в новом выпуске шоу «Маска»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мишка и Котик станут приглашенными гостями в новом выпуске шоу «Маска»

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    Организаторы
    развлекательного шоу «Маска» озвучили список приглашенных гостей для второго
    полуфинала программы. На сцене появятся Мишка и Котик.

    После своих номеров Котик и Мишка
    традиционно дадут подсказки. Кто скрывался под масками этих героев зритель сможет узнать только в
    конце выпуска.

    На прошлой неделе к шоу
    присоединились Бычок и Мышка. Оказалось, что в их образах скрывались певцы Шура
    и МакSим.

    Также в этом выпуске
    станет известно, кто из великолепной пятерки — Анубис, Дракон, Монстрик,
    Мухомор и Пчела — попадет в финал шоу. Он пройдет 1 мая на сцене концертного зала Crocus City Hall в
    Москве. Второй полуфинал «Маски» выйдет в эфир 24 апреля. Увидеть выпуск
    можно на телеканале НТВ.

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