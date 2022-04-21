Мишка и Котик станут приглашенными гостями в новом выпуске шоу «Маска»

Также в этом выпуске

станет известно, кто из великолепной пятерки — Анубис, Дракон, Монстрик,

Мухомор и Пчела — попадет в финал шоу. Он пройдет 1 мая на сцене концертного зала Crocus City Hall в

Москве. Второй полуфинал «Маски» выйдет в эфир 24 апреля. Увидеть выпуск

можно на телеканале НТВ.