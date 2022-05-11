Мишель Уильямс ждет третьего ребенка

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс в третий раз станет мамой — актриса и ее супруг, режиссер Томас Кейл, ждут ребенка. Как стало известно Variety, малыш появится на свет осенью этого года. Это очень радостное событие. Приятно обнаружить, что то, что вы хотите снова и снова, по-прежнему доступно. Эта удача не ускользнула от меня, — рассказывает Уильямс в беседе с изданием.



Томас Кайл и Мишель Уильямс

Для супругов это будет второй общий ребенок. Со своим мужем, Томасом Кайлом, актриса познакомилась на съемках мини-сериала “Фосси/Вердон”. Весной 2020 года пара сыграла тайную свадьбу — на тот момент Уильямс уже ждала ребенка. Сейчас супруги вместе воспитывают сына Харта, который появился на свет в 2020 году.

Для Уильямс это второй брак — она была замужем за композитором Филом Элверумом, с которым прожила год и развелась в 2019 году.

У Мишель Уильямс также есть 16-летняя дочь Матильда от Хита Леджера, с которым Уильямс познакомилась на съемках фильма “Горбатая гора” и рассталась после трех лет отношений в 2007 году, за год до его смерти. В 2008 году актер скончался от передозировки лекарственных препаратов.