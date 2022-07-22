Мишель Обама анонсировала свою новую книгу, в которой расскажет о самопознании

Мишель Обама

Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала свою новую книгу под названием “Свет, который мы несем”. Выход книги запланирован на 15 ноября 2022 года, ее выпустит издательство Penguin Random House, в котором ранее вышла ее автобиография.

В новой книге Мишель Обама расскажет о своих жизненных принципах и привычках, которые помогают ей по жизни, а также о необходимости самопознания и о поиске вдохновения в себе.

Как мы преодолеваем наши страхи? Как мы можем направить наше разочарование во что-то позитивное? И как нам снова разжечь то пламя, которое есть внутри каждого из нас?

Нормально осознавать, что самооценка связана с уязвимостью, и то, что нас объединяет — это импульс стремиться к лучшему, всегда, несмотря ни на что. Мы становимся смелее. Если вы осознаете свой свет, вы знаете себя. Самопознание укрепляет уверенность, которая, в свою очередь, порождает спокойствие и, наконец, приводит к способности осмысленно общаться с другими, и это для меня является основой всех вещей, — говорится в анонсе книги.

Книга будет опубликована на 14 языках, а первоначальный тираж в США составит более 2 млн экземпляров.

Мемуары Мишель Обамы “Становление”, которые вышли в 2018 году, имели большой успех: по всему миру было продано более 17 миллионов экземпляров.