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Mirror: Путин послал Украине и Западу устрашающий сигнал

Mirror: Путин послал Украине и Западу устрашающий сигнал
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций Госдумы сделал устрашающее предупреждение Украине и Западу, пишет издание Mirror.

Российский лидера заявил, что именно западные страны виноваты в эскалации конфликта на Украине, передает «ПолитРоссия». Он также прокомментировал их намерение «победить РФ на поле боя».

«Что здесь скажешь, пусть попробуют <…> Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — ответил Путин.

Автор статьи отметил, что эти слова главы российского государства стали пугающим сигналом Западу и Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки европейских стран найти альтернативу энергоносителям из России приведут к росту стоимости газа. 

Путин россия и запад украинский кризис
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