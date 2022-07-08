Mirror: Путин послал Украине и Западу устрашающий сигнал

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций Госдумы сделал устрашающее предупреждение Украине и Западу, пишет издание Mirror.
Российский лидера заявил, что именно западные страны виноваты в эскалации конфликта на Украине, передает «ПолитРоссия». Он также прокомментировал их намерение «победить РФ на поле боя».
«Что здесь скажешь, пусть попробуют <…> Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — ответил Путин.
Автор статьи отметил, что эти слова главы российского государства стали пугающим сигналом Западу и Украине.
Ранее Владимир Путин заявил, что попытки европейских стран найти альтернативу энергоносителям из России приведут к росту стоимости газа.