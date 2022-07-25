Вооруженные силы Великобритании не смогут противостоять российской армии в случае возможного конфликта. Об этом пишет журналист Шон Реймент в статье для издания Mirror.
Он сослался на результаты проведенного в Британии исследования, согласно которому, боевые подразделения испытывают кризис из-за недобора новобранцев. Кроме того, в войсках ощущается нехватка тяжелой бронетехники и другого оборудования военного назначения, передает «ПолитРоссия».
«Британская армия слишком мала и слаба, чтобы противостоять России в случае возможного военного конфликта. Кроме нехватки войск, у английских солдат только 24 ударных вертолета и 227 танков, от которых скоро останется 148», — констатирует журналист.
Жители Британии испытали шок от статистических данных о состоянии национальной армии. А военное командование несмотря на это планирует ее сокращение. Если это произойдет, Вооруженные силы Соединенного Королевства впервые за последние 200 лет станут самыми малочисленными за свою историю.
Согласно данным, в армии Британии сейчас служат 77 190 солдат, но уже к 2025 году это количество может сократиться до 73 000 человек. На этом фоне британские политики постоянно твердят об «угрозе со стороны России» и призывают мобилизовать необходимое количество новобранцев для укрепления безопасности страны.