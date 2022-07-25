Mirror: британская армия оказалась слишком слабой и маленькой для противостояния с ВС РФ

Согласно данным, в армии Британии сейчас служат 77 190 солдат, но уже к 2025 году это количество может сократиться до 73 000 человек. На этом фоне британские политики постоянно твердят об «угрозе со стороны России» и призывают мобилизовать необходимое количество новобранцев для укрепления безопасности страны.