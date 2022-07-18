Мировые звезды не хотят возвращать деньги после отмены концертов в России

Многие иностранные звезды с начала пандемии так и не смогли выступить в России. При этом деньги за концерты они возвращать не спешат, отмечает «Комсомольская правда».
Издание отмечает, что, например, Энрике Иглесиас четыре раза переносил свое выступление в Москве — мероприятие так и не состоялось. Похожая история и с другими звездами. При этом артисты не спешат возвращать гонорары.
«Из-за невозврата гонораров нам не с чего отдавать деньги за билеты, но многие зрители этого не понимают и подают коллективные иски. Никто не говорит об этом, но это катастрофа», — пояснил Эдуард Ратников, основатель одного из крупнейших концертных агентств России.