Мировые звезды не хотят возвращать деньги после отмены концертов в России

«Из-за невозврата гонораров нам не с чего отдавать деньги за билеты, но многие зрители этого не понимают и подают коллективные иски. Никто не говорит об этом, но это катастрофа», — пояснил Эдуард Ратников, основатель одного из крупнейших концертных агентств России.