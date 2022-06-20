Мировые цены на газ могут обновить рекорд осенью 2022 года

Мир начал выходить из введенных из-за COVID-19 ограничений, что повысило спрос на энергоносители. Однако альтернативные источники дали энергии на 10-20% меньше, чем планировалось. В то же время, после заморозки «Северного потока-2» у Европы сократилась возможность получить трубопроводный газ, сообщил в беседе с агентством «Прайм» эксперт. В результате в конце прошлого года тысяча кубометров газа стоила 1200 долларов.