Мировые цены на газ могут обновить рекорд осенью 2022 года

Цены на газ обновят рекорд осенью этого года на фоне геополитической нестабильности и ограничения поставок СПГ из США. Такой прогноз сделал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Мир начал выходить из введенных из-за COVID-19 ограничений, что повысило спрос на энергоносители. Однако альтернативные источники дали энергии на 10-20% меньше, чем планировалось. В то же время, после заморозки «Северного потока-2» у Европы сократилась возможность получить трубопроводный газ, сообщил в беседе с агентством «Прайм» эксперт. В результате в конце прошлого года тысяча кубометров газа стоила 1200 долларов.
В этом году цены на энергоноситель, в первую очередь, росли из-за антироссийских санкций. Теперь к геополитическим сложностям добавился рост спроса на газ среди импортеров в Азии и неспособность США возобновить экспорт СПГ в Европу. Сложившуюся ситуацию Тимофеев назвал нонсенсом для лета, когда спрос на это топливо традиционно снижается. Поэтому осенью можно ждать новые ценовые пики, считает эксперт.