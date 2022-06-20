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Мировые цены на газ могут обновить рекорд осенью 2022 года

Мировые цены на газ могут обновить рекорд осенью 2022 года
pxhere.com

Цены на газ обновят рекорд осенью этого года на фоне геополитической нестабильности и ограничения поставок СПГ из США. Такой прогноз сделал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Мир начал выходить из введенных из-за COVID-19 ограничений, что повысило спрос на энергоносители. Однако альтернативные источники дали энергии на 10-20% меньше, чем планировалось. В то же время, после заморозки «Северного потока-2» у Европы сократилась возможность получить трубопроводный газ, сообщил в беседе с агентством «Прайм» эксперт. В результате в конце прошлого года тысяча кубометров газа стоила 1200 долларов.

В этом году цены на энергоноситель, в первую очередь, росли из-за антироссийских санкций. Теперь к геополитическим сложностям добавился рост спроса на газ среди импортеров в Азии и неспособность США возобновить экспорт СПГ в Европу. Сложившуюся ситуацию Тимофеев назвал нонсенсом для лета, когда спрос на это топливо традиционно снижается. Поэтому осенью можно ждать новые ценовые пики, считает эксперт.

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