Мировой индекс цен на продовольствие достиг рекордного показателя в январе

Мировой индекс цен на продукты вырос в январе по сравнению с декабрем на 1,1% — до 135,7 пункта. Это рекордная отметка с апреля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В основном это связано с подорожанием растительного масла и молочных продуктов. Стоимость масла (пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного) поднялась на 4,2% и достигла 185,9 пункта (плюс 7,4 пункта).

Индекс цен на молочную продукцию возрос на 2,4% — до 132,1 пункта (плюс 3,1 пункта). Причем здесь рост наблюдается пятый месяц подряд. Наиболее заметно подорожали сухое и обычное молоко, а также сливочное масло.

Минсельхоз РФ будет осуществлять ежедневный мониторинг цен на продукты. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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