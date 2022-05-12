Мировая федерация киберспорта создала «Совет по метавселенной»

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Глобальная федерация киберспорта (Global Esports Federation, GEF) сформировала «Совет по метавселенной» чтобы сосредоточиться на формировании инициатив по развитию виртуального пространства.





Генеральный директор GEF Пол Дж. Фостер (Paul J. Foster) сообщил, что в Совет войдут эксперты по блокчейну, разработчики коллекционных токенов (NFT) и медийные персоны.

«Мы учредили Совет метавселенной GEF, чтобы культивировать идеи, высказывать мнение, формировать нашу реальность метавселенной и получить доступ к безграничным возможностям для всего нашего сообщества», – заявил Фостер.

Возглавил Совет генеральный директор межсетевого протокола Flare Хьюго Филион (Hugo Philion). Филион видит огромные перспективы в интеграции киберспорта в метавселенную.

«Киберспорт представляет безграничный потенциал и целый мир возможностей для блокчейнов. Я с нетерпением жду сотрудничества с командой, расширения возможностей отдельных лиц и сообществ, чтобы лучше контролировать своё коллективное будущее и опыт, а также взаимодействовать друг с другом способами, которые ранее были невозможны», – заявил Хьюго Филион.

Вице-председатель Совета Мелвин Куек (Melvin Kuek) отметил, что было много споров вокруг концепции метавселенной и того, будет ли она хорошо воспринята игровым сообществом в долгосрочной перспективе.

Подразумевается, что GEF будет способствовать внедрению блокчейн и NFT в новые игры и большую интеграцию всей игровой индустрии в метавселенную. В то же время, не все игровые студии готовы внедрять блокчейн и NFT в свои продукты. В апреле один из крупнейших разработчиков Activision Blizzard сообщил, что пока не планирует добавлять поддержку коллекционных токенов в играх. Впрочем, возможно, позиция компании изменится после того, как она войдёт в состав Microsoft. У последней, как мы знаем, уже есть крупная «почти метавселенная» – Minecraft.