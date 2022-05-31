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Миротворцы в Мали останутся без украинских вертолетов – Киев потребовал их вернуть

Миротворцы в Мали останутся без украинских вертолетов – Киев потребовал их вернуть
Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бедственное положение украинских ВВС киевский режим попытается исправить за счет вертолетов, используемых многопрофильной комплексной миссией ООН (МИНУСМА) в Мали. По данным Africa Intelligence, Украина забирает шесть вертолетов Ми-8, используемых миротворцами.

С начала операции на территории Украины местные ВВС были практически ликвидированы, поэтому было принято решение вывести вертолеты из африканской страны. По всей видимости, украинское военное командование рассчитывает перебросить шесть вертолетов на фронт.

wikipedia.org / Rgaudin / CC0
wikipedia.org / Rgaudin / CC0

Следует отметить, что миротворческая миссия за время своей деятельности в Мали не справилась с поставленной задачей. Иностранному контингенту так и не удалось снизить активность боевиков в стране.

Ситуацию исправили местные власти во главе с полковником Ассими Гоита, который сделал ставку на свои вооруженные силы в вопросе обеспечения безопасности. Для повышения квалификации силовиков в Мали пригласили россиян. Российские инструкторы, приписываемые западной прессой к «ЧВК Вагнера», занимаются подготовкой местных военных. В результате сотрудничества африканская страна решила острые проблемы в сфере обеспечения безопасности и преодолела кризис, вызванный группами боевиков.

мали ми-8 Украина
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