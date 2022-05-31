Миротворцы в Мали останутся без украинских вертолетов – Киев потребовал их вернуть

Ситуацию исправили местные власти во главе с полковником Ассими Гоита, который сделал ставку на свои вооруженные силы в вопросе обеспечения безопасности. Для повышения квалификации силовиков в Мали пригласили россиян. Российские инструкторы, приписываемые западной прессой к «ЧВК Вагнера», занимаются подготовкой местных военных. В результате сотрудничества африканская страна решила острые проблемы в сфере обеспечения безопасности и преодолела кризис, вызванный группами боевиков.