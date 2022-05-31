Бедственное положение украинских ВВС киевский режим попытается исправить за счет вертолетов, используемых многопрофильной комплексной миссией ООН (МИНУСМА) в Мали. По данным Africa Intelligence, Украина забирает шесть вертолетов Ми-8, используемых миротворцами.
С начала операции на территории Украины местные ВВС были практически ликвидированы, поэтому было принято решение вывести вертолеты из африканской страны. По всей видимости, украинское военное командование рассчитывает перебросить шесть вертолетов на фронт.
Следует отметить, что миротворческая миссия за время своей деятельности в Мали не справилась с поставленной задачей. Иностранному контингенту так и не удалось снизить активность боевиков в стране.
Ситуацию исправили местные власти во главе с полковником Ассими Гоита, который сделал ставку на свои вооруженные силы в вопросе обеспечения безопасности. Для повышения квалификации силовиков в Мали пригласили россиян. Российские инструкторы, приписываемые западной прессой к «ЧВК Вагнера», занимаются подготовкой местных военных. В результате сотрудничества африканская страна решила острые проблемы в сфере обеспечения безопасности и преодолела кризис, вызванный группами боевиков.