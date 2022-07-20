Мирошник: украинские националисты в принудительном порядке мобилизуют жителей Славянска

Украинский власти проводят принудительную мобилизацию в Славянске с помощью националистов. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Он уточнил, что рейды проводят участники националистического батальона «Айдар» (против некоторых членов формирования в РФ возбуждены уголовные дела).
«В Славянске идут облавы с принудительной мобилизацией. Боевики «Айдара» проводят рейды по улицам и кварталам города. Их видели на улице Артема, они вламываются в квартиры и офисы», — написал в своем Telegram-канале Мирошник.
Все выезды из города и сообщения между районами украинские националисты перекрыли блокпостами.