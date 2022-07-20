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Мирошник: украинские националисты в принудительном порядке мобилизуют жителей Славянска

Мирошник: украинские националисты в принудительном порядке мобилизуют жителей Славянска
Федеральное агентство новостей

Украинский власти проводят принудительную мобилизацию в Славянске с помощью националистов. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он уточнил, что рейды проводят участники националистического батальона «Айдар» (против некоторых членов формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

«В Славянске идут облавы с принудительной мобилизацией. Боевики «Айдара» проводят рейды по улицам и кварталам города. Их видели на улице Артема, они вламываются в квартиры и офисы», — написал в своем Telegram-канале Мирошник.

Все выезды из города и сообщения между районами украинские националисты перекрыли блокпостами.

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