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Мирошник сообщил об эвакуации еще 250 гражданских с территории завода «Азот»

Мирошник сообщил об эвакуации еще 250 гражданских с территории завода «Азот»
Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

Военнослужащие Народной милиции ЛНР эвакуировали с территории химзавода «Азот» в Северодонецке еще 250 мирных жителей, заявил посол республики в России Родион Мирошник.

По имеющейся информации, гражданских вывозят в безопасное место, чтобы потом переправить в Старобельск. Мирошник напомнил, что вчера с территории предприятия были эвакуированы 200 человек. Мирные жители рассказали представителям СМИ, что украинские силовики не давали им воспользоваться зелеными коридорами.

Ранее сообщалось, что в промзоне Северодонецка остаются еще около тысячи бойцов ВСУ. Отмечалось, что иностранные наемники уже покинули город.

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RusNewsToday24
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