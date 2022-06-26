Мирошник сообщил об эвакуации еще 250 гражданских с территории завода «Азот»

Военнослужащие Народной милиции ЛНР эвакуировали с территории химзавода «Азот» в Северодонецке еще 250 мирных жителей, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
По имеющейся информации, гражданских вывозят в безопасное место, чтобы потом переправить в Старобельск. Мирошник напомнил, что вчера с территории предприятия были эвакуированы 200 человек. Мирные жители рассказали представителям СМИ, что украинские силовики не давали им воспользоваться зелеными коридорами.
Ранее сообщалось, что в промзоне Северодонецка остаются еще около тысячи бойцов ВСУ. Отмечалось, что иностранные наемники уже покинули город.