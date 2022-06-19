Мирошник: окруженные на заводе «Азот» солдаты ВСУ готовы обсуждать сдачу в плен

Украинские военнослужащие, блокированные на территории северодонецкого завода «Азот», подают сигналы о готовности вернуться к переговорному процессу, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, солдаты ВСУ надеются обсуждать условия их сдачи в плен, но никаких уступок не будет.
«Условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — заявил Мирошник.
Ранее государственный деятель заявлял, что в соседнем с Северодонецком городе Лисичанск сконцентрировано до восьми тысяч украинских военных. Здесь же расположены артиллерийские позиции противника.