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Мирошник: ЛНР шестой день подряд не подвергается обстрелам ВСУ

Мирошник: ЛНР шестой день подряд не подвергается обстрелам ВСУ
prt scr youtube.com/ lgikvideo

Вооруженные силы Украины уже шестой день подряд не обстреливают ЛНР, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

По его словам, когда ВСУ нанесли удар по ЛНР в последний раз, пострадало несколько десятков квартир многоэтажного жилого дома.

«Последний обстрел у нас был по Алчевску, когда у нас был прилет по жилому зданию, когда у нас один человек погиб, ребенок пострадал и еще полтора десятка людей получили разной степени ранения», — рассказал государственный деятель.

Ранее стало известно, что ВСУ сбросили мины «Лепесток» на жилые кварталы горловского поселка Зайцево в ДНР.

ВСУ Донбасс ЛНР мирошник
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