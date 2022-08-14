Мирошник: ЛНР шестой день подряд не подвергается обстрелам ВСУ

Вооруженные силы Украины уже шестой день подряд не обстреливают ЛНР, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.
По его словам, когда ВСУ нанесли удар по ЛНР в последний раз, пострадало несколько десятков квартир многоэтажного жилого дома.
«Последний обстрел у нас был по Алчевску, когда у нас был прилет по жилому зданию, когда у нас один человек погиб, ребенок пострадал и еще полтора десятка людей получили разной степени ранения», — рассказал государственный деятель.
Ранее стало известно, что ВСУ сбросили мины «Лепесток» на жилые кварталы горловского поселка Зайцево в ДНР.