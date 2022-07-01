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Миронов обратился к Беглову с просьбой проверить инцидент на патриотической выставке в Пушкине

Миронов обратился к Беглову с просьбой проверить инцидент на патриотической выставке в Пушкине
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Депутат Госдумы Сергей Миронов отреагировал на скандал, произошедший в Пушкине на фестивале «День русской славы», организаторы которого выразили неуважительное отношение к последователям Русского мира в Донбассе и сняли с выставки некоторые экспонаты и символику. По информации «Закс.ру», Миронов призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова разобраться в произошедшем.

«Считаю, что нужно повторить выставку о Мариуполе в Петербурге, провести ее в центре города. Нужно перевернуть эту неприятную страницу и еще раз показать всем представителям власти на местах, что пренебрежительное отношение к символам СВО, к героям, сражающимся за мирный Донбасс, неприемлемо», — отметил депутат в личном Telegram-канале.

Спецоперацию на Украине поддерживают 72 % россиян. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

александр беглов день русской славы русский мир сергей миронов
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