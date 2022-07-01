Миронов обратился к Беглову с просьбой проверить инцидент на патриотической выставке в Пушкине

«Считаю, что нужно повторить выставку о Мариуполе в Петербурге, провести ее в центре города. Нужно перевернуть эту неприятную страницу и еще раз показать всем представителям власти на местах, что пренебрежительное отношение к символам СВО, к героям, сражающимся за мирный Донбасс, неприемлемо», — отметил депутат в личном Telegram-канале.