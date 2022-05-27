Миронов назвал главу МИД Великобритании «международной преступницей»

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «международной преступницей». Таким образом он отреагировал на заявление Трасс с призывом к Западу оказывать помощь Украине и вводить новые санкции против России.