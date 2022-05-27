Миронов назвал главу МИД Великобритании «международной преступницей»

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «международной преступницей». Таким образом он отреагировал на заявление Трасс с призывом к Западу оказывать помощь Украине и вводить новые санкции против России.
«Западные политики окончательно сбросили с себя маску поборников гуманизма и прав личности, а публичная деятельность таких, как министр Великобритании Лиз Трасс, подпадает под квалификацию «международный преступник», — отметил Миронов.
По словам политика, западным парламентариям плевать на другие страны, они лишь преследуют собственные интересы.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.