Миро заявила, что Пугачева не сможет вернуться в Россию из-за Галкина

Певица Алла Пугачева не вернется в Россию в ближайшее время. Возвращение Примадонны на Родину сейчас маловероятно из-за ее супруга Максима Галкина, считает светский обозреватель Лена Миро, написавшая об этом на своем сайте.
«Чтобы вернуться, ей нужно расстаться с Галкиным. Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома», — считает она.
Миро предположила, что звездная чета пока будет жить в Израиле, несмотря на заявления певицы о намерении вернуться в Россию к началу учебного года.