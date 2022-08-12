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Миро заявила, что Пугачева не сможет вернуться в Россию из-за Галкина

Миро заявила, что Пугачева не сможет вернуться в Россию из-за Галкина
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Певица Алла Пугачева не вернется в Россию в ближайшее время. Возвращение Примадонны на Родину сейчас маловероятно из-за ее супруга Максима Галкина, считает светский обозреватель Лена Миро, написавшая об этом на своем сайте.

«Чтобы вернуться, ей нужно расстаться с Галкиным. Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома», — считает она.

Миро предположила, что звездная чета пока будет жить в Израиле, несмотря на заявления певицы о намерении вернуться в Россию к началу учебного года.

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