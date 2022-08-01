Миро раскритиковала «неуклюжий» танец Бузовой на яхте

Блогер Лена Миро раскритиковала певицу и телеведущую Ольгу Бузову из-за кадров в откровенных позах. Таким образом звезда пытается привлечь внимание, считает светский обозреватель.
Миро назвала движения звезды «неуклюжими». А ее тело имеет явные изъяны, над которыми следует поработать. В качестве примера блогер напомнила о видео с танцем на яхте.
«Топает, как дровосек, не знает, бедная, куда деть бестолковые руки. Лицо некрасивое, но какое-то озабоченное, что ли», — написала Миро в блоге.
Блогер отметила, что «три кило пришитой, спутанной волосни» во время танца с корнем вырывают «оставшиеся на черепушке волосенки». Однако голова при этом «уже немного светится», заключила Миро.