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Мирные жители погибли из-за мощной атаки ВСУ на Новую Каховку

Мирные жители погибли из-за мощной атаки ВСУ на Новую Каховку
U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские вооруженные силы произвели мощный обстрел Новой Каховки. Удар боевиков по городу привел к нескольким погибшим, сообщил глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Известно, что украинские солдаты ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. По словам Леонтьева, обстрел пришелся на центр города. В результате атаки ВСУ имеются погибшие. Помимо этого, десятки мирных жителей оказались ранены.

Согласно предварительной информации, украинские войска могли ударить по Новой Каховке с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Как отметил Леонтьев, медики вынуждены заниматься ранеными гражданами в подвалах.

Ранее глава Каховского района сообщил, что в результате обстрела ВСУ пострадал склад с гуманитарной помощью. По словам Леонтьева, он находился рядом с местом взрыва.

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RusNewsToday24
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