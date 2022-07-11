Мирные жители погибли из-за мощной атаки ВСУ на Новую Каховку

Украинские вооруженные силы произвели мощный обстрел Новой Каховки. Удар боевиков по городу привел к нескольким погибшим, сообщил глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Известно, что украинские солдаты ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. По словам Леонтьева, обстрел пришелся на центр города. В результате атаки ВСУ имеются погибшие. Помимо этого, десятки мирных жителей оказались ранены.
Согласно предварительной информации, украинские войска могли ударить по Новой Каховке с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Как отметил Леонтьев, медики вынуждены заниматься ранеными гражданами в подвалах.
Ранее глава Каховского района сообщил, что в результате обстрела ВСУ пострадал склад с гуманитарной помощью. По словам Леонтьева, он находился рядом с местом взрыва.