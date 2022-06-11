Мирные жители начали покидать химзавод «Азот» через вторую проходную в Северодонецке

Мирные жители начали выходить с химзавода «Азот» через вторую проходную, их встречают и провожают в безопасное место «бойцы союзных сил». Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, проходная не контролируется боевиками. Остатки украинских формирований в настоящее время удерживают несколько зданий у первой проходной «Азота».
«Там возникают периодические перестрелки. У них, по-прежнему, в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей», – предупредил Мирошник.
Мирные жители смогут покинуть свои убежища по мере сужения кольца вокруг украинских боевиков, отметил посол. По словам дипломата, союзные войска уже готовят транспорт для их эвакуации.