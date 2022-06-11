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Мирные жители начали покидать химзавод «Азот» через вторую проходную в Северодонецке

Мирные жители начали покидать химзавод «Азот» через вторую проходную в Северодонецке
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

Мирные жители начали выходить с химзавода «Азот» через вторую проходную, их встречают и провожают в безопасное место «бойцы союзных сил». Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, проходная не контролируется боевиками. Остатки украинских формирований в настоящее время удерживают несколько зданий у первой проходной «Азота».

«Там возникают периодические перестрелки. У них, по-прежнему, в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей», – предупредил Мирошник.

Мирные жители смогут покинуть свои убежища по мере сужения кольца вокруг украинских боевиков, отметил посол. По словам дипломата, союзные войска уже готовят транспорт для их эвакуации.

азот северодонецк эвакуация мирного населения
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