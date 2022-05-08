Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР

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Пенсионерка погибла при обстреле поселка Золотое-5 в Луганской Народной Республике украинскими военнослужащими. Еще двое мужчин получили ранения, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате атаки со стороны ВСУ повреждены шесть жилых зданий. Установлено, что по Золотому-5 было выпущено 40 ракет из РСЗО «Град». Кроме того, сегодня под обстрел попали Горловка, Донецк, Зайцево Южное, Лозовое и Ясиноватая в ДНР.
Россия продолжает на территории Украины спецоперацию, целью которой является защита жителей Донбасса. Минобороны РФ ранее заявило, что Киев готовил силовую акцию против республик.
Боевики ВСУ два дня назад выпустили шесть ракет «Града» по городу Ясиноватая, расположенного недалеко от Донецка, сообщал телеканал «Царьград». В результате атаки погибла мирная жительница города.