Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР

В результате атаки со стороны ВСУ повреждены шесть жилых зданий. Установлено, что по Золотому-5 было выпущено 40 ракет из РСЗО «Град». Кроме того, сегодня под обстрел попали Горловка, Донецк, Зайцево Южное, Лозовое и Ясиноватая в ДНР.