Миранда Керр и Эван Шпигель посетили благотворительный вечер в Лос-Анджелесе

Миранда Керр и Эван Шпигель

Модель и бывший “ангел” Victoria’s Secret Миранда Керр вышла в свет вместе с супругом — предпринимателем, миллиардером и сооснователем Snapchat Эваном Шпигелем. Пара посетила благотворительный вечер Berggruen Prize Gala, который прошел минувшим вечером в Лос-Анджелесе.

Для выхода Миранда Керр выбрала розовое платье с объемной юбкой, которое дополнила босоножками на тонких ремешках и украшениями с бриллиантами. Эван Шпигель появился на красной дорожке в смокинге.



Эван Шпигель и Миранда Керр







Миранда Керр и Эван Шпигель познакомились в 2014 году на вечере Louis Vuitton в Музее современного искусства. Вскоре после знакомства они начали встречаться, а в 2017 году сыграли свадьбу.

У Миранды и Эвана два общих сына — четырехлетний Харт и двухлетний Майлз. Кроме того, у Керр есть 11-летний сын Флинн от бывшего мужа Орландо Блума. Модель не раз рассказывала в интервью, что Флинн и Эван Шпигель находится в теплых дружеских отношениях.