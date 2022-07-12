Юная жительница Луганска Фаина Савенкова в обращении к американцам заявила, что США упорно не замечают преступлений Украины, совершаемых в отношении мирного населения Донбасса. Письмо 13-летней девочки обнародовала глава Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада.
Подопечная ФБР обратила внимание, что недавно в мире почти одновременно произошли два события. В пригороде американского Чикаго во время празднования Дня Независимости погибли люди. В то же время в Донбассе пятеро детей стали жертвами артиллерийского обстрела со стороны Украины — десятилетнюю девочку разорвало на части от прилетевшего снаряда, пишет Федеральное агентство новостей.
«Согласно данным и свидетельствам, собранным российским Фондом борьбы с репрессиями, украинским военным отдавались прямые приказы применять оружие на поражение против мирных граждан Донбасса», — говорится в обращении.
Однако американские журналисты не замечают того, что творит Украина в Донбассе с помощью поставляемого США и Европой оружия, подчеркнула юная жительница Луганска. Она выразила скорбь по погибшим в День Независимости и напомнила американцам о том, что человеческая жизнь бесценна.
«Я живу в Донбассе, и после убийства детей из оружия, которое поставляете вы и Европа, наверное, должна вас ненавидеть и радоваться тому, что Господь наказывает тех, из-за кого у нас погибают дети. Но я русская и вот уже восемь лет я живу на войне. Я понимаю, что такое смерть, поэтому не испытываю злобы и ненависти. И скорблю вместе с вами по погибшим», — написала девочка.
Политики в США считают, что смогут победить Россию в ядерной войне, но это не так, добавила Фаина. Она выразила надежду, что человечество поймет ценность жизни и мирного будущего, а Россия и США будут дружить.