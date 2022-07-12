Мира Тэрада обнародовала обращение 13-летней девочки из Луганска к СМИ и политикам США

«Я живу в Донбассе, и после убийства детей из оружия, которое поставляете вы и Европа, наверное, должна вас ненавидеть и радоваться тому, что Господь наказывает тех, из-за кого у нас погибают дети. Но я русская и вот уже восемь лет я живу на войне. Я понимаю, что такое смерть, поэтому не испытываю злобы и ненависти. И скорблю вместе с вами по погибшим», — написала девочка.