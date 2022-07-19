Мир и сплоченность на территории страны: военные ЦАР о результатах сотрудничества с Россией

«При поддержке верховного главнокомандующего президента Туадера, а также при поддержке начальника генштаба и министра обороны мы можем себя защитить, мы добились этого. Благодаря достигнутому прогрессу мы сможем восстановить мир и сплоченность на территории ЦАР», — отметил представитель армии республики.