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Мир и сплоченность на территории страны: военные ЦАР о результатах сотрудничества с Россией

Lefort Lenoble/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Lefort Lenoble/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральноафриканская Республика преодолела глубокий кризис в сфере обеспечения безопасности благодаря поддержке, оказываемой российскими инструкторами. Об этом рассказал представитель армии ЦАР.

Видео интервью опубликовано в официальном Telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ). Подготовленные россиянами силовые ведомства вернули в страну мир и стабильность, заявил военнослужащий. Это крайне важно для государства.

«При поддержке верховного главнокомандующего президента Туадера, а также при поддержке начальника генштаба и министра обороны мы можем себя защитить, мы добились этого. Благодаря достигнутому прогрессу мы сможем восстановить мир и сплоченность на территории ЦАР», — отметил представитель армии республики.

Российские инструкторы, которые в публикациях западной прессы зачастую фигурируют как сотрудники «ЧВК Вагнера», помогли подготовить правительственные подразделения, заявил военный. Это позволило силам республики разгромить группировки боевиков и обеспечить безопасность мирного населения.

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