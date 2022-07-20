Мир будет на наших условиях: Медведев жестко ответил Западу на накачку оружием Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с накачкой Украины западным оружием. По словам политика, невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно поставлять оружие киевскому режиму.
«Кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а серые схемы по продаже оружия в третьи страны – нет. Очень уж много «зелени» они приносят. Несмотря на трухлявый хаос в «Незалежной», поставки «погибельного металла» туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения», — написал Медведев.
По словам политика, Пентагон отрицает все факты и подавляет все голоса несогласных граждан. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву в США наказывают даже членов конгресса, подчеркнул Медведев.
Политик рассказал, что поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Медведев уверен, что, возможно, в будущем странам предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования «оружейного сюжета», а также, вероятно, придется подумать над формированием особого международного органа по изъятию «американских подарков».
«Впрочем, на финальном раскладе это никак не скажется. Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях», — подытожил политик.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.