«Кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а серые схемы по продаже оружия в третьи страны – нет. Очень уж много «зелени» они приносят. Несмотря на трухлявый хаос в «Незалежной», поставки «погибельного металла» туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения», — написал Медведев.