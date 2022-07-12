Мир без мирного договора: политолог Баширов предложил вариант развития событий на Украине

Российская спецоперация на Украине завершится миром, сообщил политолог Марат Баширов.
При этом он допустил, что заключения мирного договора между Москвой и Киевом может и не произойти. По словам политолога, для украинского руководства это будет сравнимо с «концом карьеры».
«Освобожденные территории мгновенно насыщаются новыми властными структурами, с россиянами во главе и встраиваются в экономическое пространство Российской Федерации. Не стоит сомневаться, что они превратятся в надежные укрепленные районы по стандартам Вооруженных сил России», — отметил Баширов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дипломатический метод разрешения ситуации вокруг Украины невыгодным США, передали в RT.