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Мир без мирного договора: политолог Баширов предложил вариант развития событий на Украине

Мир без мирного договора: политолог Баширов предложил вариант развития событий на Украине
Федеральное агентство новостей

Российская спецоперация на Украине завершится миром, сообщил политолог Марат Баширов.

При этом он допустил, что заключения мирного договора между Москвой и Киевом может и не произойти. По словам политолога, для украинского руководства это будет сравнимо с «концом карьеры».

«Освобожденные территории мгновенно насыщаются новыми властными структурами, с россиянами во главе и встраиваются в экономическое пространство Российской Федерации. Не стоит сомневаться, что они превратятся в надежные укрепленные районы по стандартам Вооруженных сил России», — отметил Баширов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дипломатический метод разрешения ситуации вокруг Украины невыгодным США, передали в RT

Баширов демилитаризация Денацификация ДНР договор Донбасс Киев ЛНР мир Россия Украина
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