Минздрав России сообщил о снижении ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии COVID-19

Всего за два года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года, сообщили в Минздраве России.
Причиной тому стала пандемия коронавируса, заявила замдиректора одного из департаментов ведомства по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.
«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», — сказала Валерия Гульшина на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.
Специалист Минздрава отметила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2030 году продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет. Также, глава государства летом текущего года заявил о снижении в стране смертности до уровня, который был до пандемии COVID-19.