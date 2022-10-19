Минздрав России сообщил о снижении ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии COVID-19

Специалист Минздрава отметила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2030 году продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет. Также, глава государства летом текущего года заявил о снижении в стране смертности до уровня, который был до пандемии COVID-19.