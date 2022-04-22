Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых граждан

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Министерство здравоохранения РФ обнародовало новый
порядок прохождения диспансеризации взрослого населения. Приказ появился на
официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, глава медицинской организации должен
обеспечить доступ к обязательному обследованию пациентам с хроническими заболеваниями или
высоким риском сердечно-сосудистых проблем. Проведение диспансеризации будут
осуществлять терапевты, фельдшеры и узкоспециализированные врачи.
Если в перечне нет нужного специалиста, терапевты должны
направить пациента в другой медцентр.
Российский Минздрав должен возобновить оказание плановой медицинской помощи до 12 мая.
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