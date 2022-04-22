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    Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых граждан

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых граждан

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Министерство здравоохранения РФ обнародовало новый
    порядок прохождения диспансеризации взрослого населения. Приказ появился на
    официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно документу, глава медицинской организации должен
    обеспечить доступ к обязательному обследованию пациентам с хроническими заболеваниями или
    высоким риском сердечно-сосудистых проблем. Проведение диспансеризации будут
    осуществлять терапевты, фельдшеры и узкоспециализированные врачи.

    Если в перечне нет нужного специалиста, терапевты должны
    направить пациента в другой медцентр.

    Российский Минздрав должен возобновить оказание плановой медицинской помощи до 12 мая.

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