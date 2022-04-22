Минздрав России представил новый порядок диспансеризации взрослых граждан

Согласно документу, глава медицинской организации должен

обеспечить доступ к обязательному обследованию пациентам с хроническими заболеваниями или

высоким риском сердечно-сосудистых проблем. Проведение диспансеризации будут

осуществлять терапевты, фельдшеры и узкоспециализированные врачи.