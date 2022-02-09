Минздрав России: первичная медпомощь для детей не будет приостановлена из-за COVID-19

Оказание плановой первичной медицинской помощи для детей не будет приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

По-прежнему будет оказываться медицинская помощь пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в гемодиализе. Согласно постановлению Правительства, в период пандемии COVID-19 главы регионов могут приостановить оказание плановой медпомощи по определенным профилям.

«В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России», — добавили в Минздраве.

При этом после стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах оказание медицинской помощи должно быть восстановлено в полном объеме. Как отметили в Минздраве, в таких случаях за состоянием хронических пациентов необходимо следить дистанционно.

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