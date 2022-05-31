Минздрав: распространенность курения в России снизилась до 20,3%

Мурашко указал, что снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики. Ее целью является сохранение здоровья россиян. Министр напомнил, что в России нельзя курить в общественных местах и на работе, запрещена продажа табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных и прочих учреждениях.