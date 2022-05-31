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Минздрав: распространенность курения в России снизилась до 20,3%

Минздрав: распространенность курения в России снизилась до 20,3%
pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России. 

Глава ведомства отметил, что число курильщиков среди взрослого населения в 2009 году составляло 39,5 процента, в 2020 — 21,5 процента, в 2021 — 20,3 процента.

Мурашко указал, что снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики. Ее целью является сохранение здоровья россиян. Министр напомнил, что в России нельзя курить в общественных местах и на работе, запрещена продажа табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных и прочих учреждениях.

Ранее курьеры завоевали лидерство среди профессий для курильщиков. Об этом информирует телеканал »360».

курение минздрав мурашко
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