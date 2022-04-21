Минздрав подготовит руководство по выявлению депрессии у перенесших коронавирус россиян

Пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса могут

лица старше 18 лет, переболевшие два месяца назад, пишет интернет-издание «Подмосковье

сегодня». Запись возможна через портал «Госуслуги». Мужчинам и женщинам

старше 40 лет врачи рекомендуют проходить профилактический осмотр ежегодно вне

зависимости от того, перенесли они COVID-19 или нет, отмечает

«Вечерняя Москва».