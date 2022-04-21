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    Минздрав подготовит руководство по выявлению депрессии у перенесших коронавирус россиян

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минздрав подготовит руководство по выявлению депрессии у перенесших коронавирус россиян

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    pixabay.com/PD

    Минздрав России планирует разработать рекомендации для врачей, связанные с диспансеризацией. Подробности рассказали в ведомстве.

    Инициатива рассчитана на граждан, проходящих диспансеризацию
    после коронавируса. В Минздрав направлен запрос о подготовке предложений по
    включению в анкеты для проведения профилактического медицинского осмотра и
    диспансеризации вопросов, позволяющих выявить факторы риска развития
    психических расстройств и расстройств поведения, сообщает ТАСС.

    Пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса могут
    лица старше 18 лет, переболевшие два месяца назад, пишет интернет-издание «Подмосковье
    сегодня»    . Запись возможна через портал «Госуслуги». Мужчинам и женщинам
    старше 40 лет врачи рекомендуют проходить профилактический осмотр ежегодно вне
    зависимости от того, перенесли они COVID-19 или нет, отмечает
    «Вечерняя Москва».

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