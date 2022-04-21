Минздрав подготовит руководство по выявлению депрессии у перенесших коронавирус россиян

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Минздрав России планирует разработать рекомендации для врачей, связанные с диспансеризацией. Подробности рассказали в ведомстве.
Инициатива рассчитана на граждан, проходящих диспансеризацию
после коронавируса. В Минздрав направлен запрос о подготовке предложений по
включению в анкеты для проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации вопросов, позволяющих выявить факторы риска развития
психических расстройств и расстройств поведения, сообщает ТАСС.
Пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса могут
лица старше 18 лет, переболевшие два месяца назад, пишет интернет-издание «Подмосковье
сегодня». Запись возможна через портал «Госуслуги». Мужчинам и женщинам
старше 40 лет врачи рекомендуют проходить профилактический осмотр ежегодно вне
зависимости от того, перенесли они COVID-19 или нет, отмечает
«Вечерняя Москва».