Минздрав ДНР: в республике с 2014 года погибли 117 детей

Всего за восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей. Об этом сообщили в минздраве ДНР.
Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников в беседе с РИА Новости отметил, что показатель крайне печальный. Так, с февраля этого года умерли 35 детей из 117.
По словам Калашникова, большинство из погибших в этом году оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Собеседник агентства пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений. По его словам, наиболее трагично то, что дети погибли от «послевоенных артефактов».