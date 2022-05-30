Новости01

Минздрав ДНР: в республике с 2014 года погибли 117 детей

Минздрав ДНР: в республике с 2014 года погибли 117 детей
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Всего за восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей. Об этом сообщили в минздраве ДНР.

Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников в беседе с РИА Новости отметил,  что показатель крайне печальный. Так, с февраля этого года умерли 35 детей из 117.

По словам Калашникова, большинство из погибших в этом году оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Собеседник агентства пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений. По его словам, наиболее трагично то, что дети погибли от «послевоенных артефактов».

дети ДНР статистика
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.