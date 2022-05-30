Минздрав ДНР: в республике с 2014 года погибли 117 детей

По словам Калашникова, большинство из погибших в этом году оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Собеседник агентства пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений. По его словам, наиболее трагично то, что дети погибли от «послевоенных артефактов».