Минздрав ДНР: массовое захоронение украинских военных обнаружено в Мариуполе

Массовое захоронение украинских военных было найдено в парковой зоне Мариуполя у бывшего стадиона «Металлург». Националисты погибли в период с февраля по март, когда данная часть города находилась под контролем украинских войск. Об этом сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников, передает РИА Новости.
Эксперт уточнил, что 14 найденных тел уже были извлечены, еще 10 обработали. Всего же там, по словам Калашникова, по внешним признакам может находиться до 40 украинских военных.
«Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно в феврале-марте этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках. Уже описали 10 трупов, а всего было поднято 14. Раскопки дальше продолжаются, предположительно может быть даже до 40 тел», — рассказал Калашников.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.