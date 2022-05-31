Минздрав ДНР: массовое захоронение украинских военных обнаружено в Мариуполе

«Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно в феврале-марте этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность. Все тела находятся в трупных мешках. Уже описали 10 трупов, а всего было поднято 14. Раскопки дальше продолжаются, предположительно может быть даже до 40 тел», — рассказал Калашников.