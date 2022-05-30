Минюст Японии призвал беженок с Украины отказаться от работы в индустрии развлечений для взрослых

Так, министр юстиции Японии Йосихиса Фурукава обратился к украинкам и попросил их воздержаться от работы в сфере индустрии взрослых развлечений. Он подчеркнул, что это нарушает правила пребывания иностранок на территории страны. Как отметили журналисты, заперты украинок не останавливают — женщины уверены, что работа в этой сфере в Японии гораздо лучше, чем в странах Европы.