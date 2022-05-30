Минюст Японии призвал беженок с Украины отказаться от работы в индустрии развлечений для взрослых

Обозреватели издания Japan Times сообщили, что Министерство юстиции Японии зафиксировало стабильный рост числа украинок, перебравшихся в страну ради работы в индустрии развлечений для взрослых.
Так, министр юстиции Японии Йосихиса Фурукава обратился к украинкам и попросил их воздержаться от работы в сфере индустрии взрослых развлечений. Он подчеркнул, что это нарушает правила пребывания иностранок на территории страны. Как отметили журналисты, заперты украинок не останавливают — женщины уверены, что работа в этой сфере в Японии гораздо лучше, чем в странах Европы.
Напомним, на другом конце земного шара индустрия развлечений терпит убытки из-за украинских беженцев: в Болгарии хозяева отелей заселяют выходцев из Украины в номера, а на носу туристический сезон, и отельеры опасаются больших убытков.