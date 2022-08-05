Минюст выступил за смягчение уголовного законодательства для бизнесменов

Министерство юстиции России считает необходимым ввести послабления в уголовное законодательство в сфере предпринимательства, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа.
В частности, Минюст предлагает освободить предпринимателей от уголовной ответственности за ведение деятельности без регистрации. Кроме того, в 1,5 раза должен быть повышен максимальный размер ущерба, который является основанием для привлечения к ответственности по статье УК РФ о мошенничестве.
Также в качестве либерализации законодательства в документе содержится предложение убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи: 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимостью», 170.2 «Внесение ложных сведений в межевой план» и 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах».