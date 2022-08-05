Минюст выступил за смягчение уголовного законодательства для бизнесменов

В частности, Минюст предлагает освободить предпринимателей от уголовной ответственности за ведение деятельности без регистрации. Кроме того, в 1,5 раза должен быть повышен максимальный размер ущерба, который является основанием для привлечения к ответственности по статье УК РФ о мошенничестве.