Новости0

Минюст США сообщил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии

Минюст США сообщил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии
pxhere.com

США предъявили обвинение пяти россиянам. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс, сообщили в минюсте.

Артема Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкции. Сейчас он ждет экстрадиции в США. Еще одного обвиняемого, Юрия Орехова, заключили под стражу в Германии, передает RT.

«(Они) проходят экстрадиционные процедуры», — добавили в минюсте США.

США предъявили обвинения Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. По данным ведомства, они стали посредниками в нелегальных сделках с компанией PDVSA.

арест артем усс минюст сша
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.