Минюст США сообщил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии

США предъявили обвинение пяти россиянам. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс, сообщили в минюсте.
Артема Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкции. Сейчас он ждет экстрадиции в США. Еще одного обвиняемого, Юрия Орехова, заключили под стражу в Германии, передает RT.
«(Они) проходят экстрадиционные процедуры», — добавили в минюсте США.
США предъявили обвинения Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. По данным ведомства, они стали посредниками в нелегальных сделках с компанией PDVSA.