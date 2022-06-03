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Минюст России внес в список СМИ-иноагентов Алексея Пивоварова и Олега Кашина

Минюст России внес в список СМИ-иноагентов Алексея Пивоварова и Олега Кашина
Prt Scr youtube.com / Редакция

Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов шестерых человек, включая бывшего работника телеканала НТВ Алексея Пивоварова, публициста Олега Кашина и радиоведущего Михаила Соколова. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

Помимо вышеперечисленных людей, в перечень физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента, попали художница Юлия Цветкова, активистка Ирина Даниловчи и бизнесмен Евгений Чичваркин.

Ранее Министерство юстиции России внесло в список НКО-иноагентов томскую общественную организацию «Женский голос», которая занимается защитой прав женщин. В мае также в перечень физлиц-иноагентов попали экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* и политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
иноагент Кашин минюст пивоваров
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