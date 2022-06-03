Минюст России внес в список СМИ-иноагентов Алексея Пивоварова и Олега Кашина

Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов шестерых человек, включая бывшего работника телеканала НТВ Алексея Пивоварова, публициста Олега Кашина и радиоведущего Михаила Соколова. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.
Помимо вышеперечисленных людей, в перечень физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента, попали художница Юлия Цветкова, активистка Ирина Даниловчи и бизнесмен Евгений Чичваркин.
Ранее Министерство юстиции России внесло в список НКО-иноагентов томскую общественную организацию «Женский голос», которая занимается защитой прав женщин. В мае также в перечень физлиц-иноагентов попали экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* и политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами