Минюст России внес в список СМИ-иноагентов Алексея Пивоварова и Олега Кашина

Ранее Министерство юстиции России внесло в список НКО-иноагентов томскую общественную организацию «Женский голос», которая занимается защитой прав женщин. В мае также в перечень физлиц-иноагентов попали экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* и политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.