Новости0

Минюст России разрешил проносить причастное вино в следственные изоляторы

Минюст России разрешил проносить причастное вино в следственные изоляторы
Петр Ковалев/ТАСС

Представителям Русской православной церкви (РПЦ) разрешено проносить причастное вино в следственные изоляторы для проведения обрядов. Об этом сообщили в правовом управлении Московской патриархии со ссылкой на приказ Минюста России.

Министерство юстиции внесло изменения в действующие правила после получения соответствующего предложения от представителей РПЦ. Отмечается, что священнослужителям также разрешили проносить в СИЗО книги и другие предметы, необходимые для проведения религиозных обрядов.

Федеральная служба исполнения наказаний и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве в 2011 году. Оно направлено на удовлетворение духовных нужд сотрудников учреждений ФСИН, а также осужденных и заключенных под стражу.

вино Минюст России правила разрешение рпц сизо
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.