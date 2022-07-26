Минюст России разрешил проносить причастное вино в следственные изоляторы

Представителям Русской православной церкви (РПЦ) разрешено проносить причастное вино в следственные изоляторы для проведения обрядов. Об этом сообщили в правовом управлении Московской патриархии со ссылкой на приказ Минюста России.
Министерство юстиции внесло изменения в действующие правила после получения соответствующего предложения от представителей РПЦ. Отмечается, что священнослужителям также разрешили проносить в СИЗО книги и другие предметы, необходимые для проведения религиозных обрядов.
Федеральная служба исполнения наказаний и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве в 2011 году. Оно направлено на удовлетворение духовных нужд сотрудников учреждений ФСИН, а также осужденных и заключенных под стражу.