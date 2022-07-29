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Минюст РФ внес писателя Дмитрия Быкова в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внес писателя Дмитрия Быкова в реестр СМИ-иноагентов
Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Российское Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. Туда попали писатель Дмитрий Быков, публицист Дмитрий Алешковский и политолог Евгения Альбац. 

Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов включили ООО «Иноагент ААВ» — юридическое лицо, учредителем которого является экс-главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (включен в список иноагентов).

Президентом Владимиром Путиным в июле был подписан новый законопроект об иностранных агентах. На данный момент статус СМИ-иноагента носят 172 физлица и организации.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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