Минюст РФ внес писателя Дмитрия Быкова в реестр СМИ-иноагентов

Российское Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. Туда попали писатель Дмитрий Быков, публицист Дмитрий Алешковский и политолог Евгения Альбац.
Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов включили ООО «Иноагент ААВ» — юридическое лицо, учредителем которого является экс-главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (включен в список иноагентов).
Президентом Владимиром Путиным в июле был подписан новый законопроект об иностранных агентах. На данный момент статус СМИ-иноагента носят 172 физлица и организации.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами