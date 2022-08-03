“Минус 7,5 млн”: Илья Красильщик рассказал об аресте счетов. Ранее на него завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Илья Красильщик

Медиаменеджер Илья Красильщик, в отношении которого возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил, что служба судебных приставов арестовала его счета в российском банке. Об этом Красильщик написал в твиттере (заблокирован в РФ).

Вчера арестовали счета. Сегодня звонит менеджер “Тинькофф-банка” и предлагает разработать для меня стратегию инвестирования. Вложите, пожалуйста, мои минус 7,5 млн в гособлигации,

— написал Красильщик.

Вчера арестовали счета. Сегодня звонит менеджер @tinkoff_bank и предлагает разработать для меня стратегию инвестирования. Вложите, пожалуйста, мои -7,5 млн в гособлигации pic.twitter.com/N1FoUBNUrA

— красильщик (@ikrasil) August 2, 2022

В инстаграме* своего нового медиапроекта “Служба поддержки” Красильщик также опубликовал скриншоты сообщений от банка.

Красильщик является бывшим главой “Яндекс.Лавки” и одним из основателей “Медузы” (внесена Министерством юстиции РФ в реестр “СМИ-иноагентов”). После начала военной спецоперации на Украине Красильщик написал для американского издания The New York Times статью о том, что “русские провалились как нация”. Материал вызвал широкий общественный резонанс и негативную реакцию в Рунете.

В апреле этого года в отношении Красильщика было заведено уголовное дело по статье о “фейках о российской армии” (ст. 207.3 УК РФ). В апреле стало известно, что Красильщик объявлен в федеральный розыск: его имя появилось в соответствующей базе МВД, правда, там не уточнялось, в связи с какой статьей ведется розыск. На тот момент Красильщик находился не в России.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией