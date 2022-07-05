Минус 200 долларов. Meizu 18s и Meizu 18s Pro рекордно подешевели в Китае

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На официальном сайте Meizu было объявлено о снижении цен на смартфоны Meizu 18s и Meizu 18s Pro в Китае.

Теперь Meizu 18s стартует с отметки 388 долларов, а Meizu 18s Pro можно купить за 509 долларов. Ранее они стоили 570 и 710 долларов соответственно.





Топовый смартфон Meizu 18s Pro получил AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма, разрешением 1440 х 3200 пикселей и Snapdragon 888 Plus. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, флеш-памяти может быть 128 или 256 ГБ. В основной камере используются датчики разрешением 50, 32, 8 и 3 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение 44 Мп. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, а его габариты составят 162,5 х 73 х 8,1 мм при массе 189 г.

Meizu 18s получил 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1440 х 3200 пикселей, такой же объём памяти и такой же аккумулятор, как у старшей модели. В основной камере используются датчики изображения разрешением 64, 16 и 8 Мп, а фронтальная имеет разрешение 20 Мп. При габаритах 152,4 х 69,2 х 8,18 мм смартфон весит 162 г.